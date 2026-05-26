La presidente del Consiglio ha dichiarato che entro l’estate sarà presentata una legge delega sul ritorno del nucleare in Italia. L’annuncio è stato fatto durante un intervento all’Assemblea di Confindustria. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli del provvedimento o sui tempi di attuazione.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’ Assemblea di Confindustria, ha ribadito l’intenzione del governo di procedere rapidamente sul dossier del ritorno del nucleare in Italia. “Vogliamo proseguire speditamente per il ritorno dell’energia nucleare in Italia”, ha dichiarato Meloni, sottolineando l’obiettivo di arrivare “entro l’estate alla legge delega e poi ai decreti attuativi”. La premier ha inoltre evidenziato come la ripresa del nucleare rappresenti, a suo avviso, una possibile svolta per la competitività del Paese: “Non ho dubbi sul fatto che la ripresa sia una svolta per la nostra competitività e quindi sono molto determinata”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nucleare in Italia, Meloni: “Legge delega entro l’estate”

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CONFINDUSTRIA, MELONI: LUE faccia meno e meglio. Sul nucleare: Legge delega entro lestate

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