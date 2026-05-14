Il governo italiano ha annunciato di voler approvare una legge delega sul nucleare entro l’estate, con l’obiettivo di riprendere la produzione di energia nucleare nel paese. La premier ha comunicato la volontà di rendere operative le nuove norme in tempi rapidi, senza fornire dettagli sul contenuto specifico del provvedimento. La questione del ritorno al nucleare torna di attualità nel dibattito energetico nazionale.

Il Governo accelera sul ritorno del nucleare in Italia: la premier Meloni ha annunciato una legge delega entro l’estate. La dichiarazione è arrivata durante il Premier Time al Senato del 13 maggio. Per realizzare il nucleare in Italia serviranno anni, per cui l’obiettivo del Governo è puntare all’energia dell’atomo nel lungo periodo creando nel frattempo le condizioni per sostenere il fabbisogno italiano con un mix energetico nazionale che punti a ottimizzare le fonti tradizionali, non trascurando le rinnovabili. Meloni annuncia la legge delega sul nucleare. La legge delega, già approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso ottobre, è ora all’esame delle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nucleare in Italia, si torna a produrre e Meloni accelera: legge delega entro l’estate

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