Forza Italia | Maurizio Gasparri si dimetterà da capogruppo al Senato
Nel pomeriggio si terrà una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato alle 16.30, durante la quale si discuterà delle dimissioni dell’attuale capogruppo Maurizio Gasparri. La seduta servirà anche a decidere chi assumerà il ruolo di nuovo capogruppo all’interno del partito. L’incontro si svolgerà in una cornice ufficiale e sarà aperto alle comunicazioni del gruppo.
AGI - Questo pomeriggio, alle 16.30, è stata convocata una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato con all'ordine del giorno le dimissioni dell'attuale capogruppo Maurizio Gasparri e l' individuazione del nuovo. Lo si apprende da fonti qualificate di FI. Nel partito azzurro si fa intenso il dibattito interno dopo la sconfitta del SI' al referendum sulla Giustizia che prevedeva la separazione delle carriere dei magistrati. Una riforma voluta fortemente da Forza Italia anche nel solco di Silvio Berlusconi. La prima scossa nel partito potrebbe arrivare, appunto, con le dimissioni di Maurizio Gasparri da presidente dei senatori di FI a Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Agi.it
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