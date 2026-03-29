Un esponente di un partito politico ha commentato la questione relativa al Molo Clementino, sottolineando l’importanza di affrontare il tema con serietà e senza polemiche ideologiche. Ha affermato che il porto di Ancona rappresenta un’infrastruttura strategica per le Marche e l’intero Adriatico, e che ogni decisione dovrebbe essere presa considerando l’interesse generale e le opportunità di sviluppo.

ANCONA – «Sul Molo Clementino serve serietà e visione, non polemiche o speculazioni ideologiche. Il Porto di Ancona rappresenta un’infrastruttura strategica per le Marche e per l’intero Adriatico per questo ogni scelta deve essere valutata sulla base dell’interesse generale e delle opportunità concrete di sviluppo e dei tempi di realizzazione. Il progetto del Molo Clementino va esattamente in questa direzione perché parliamo di un intervento tecnico, sostenuto da analisi e proiezioni, che dimostrano come l’impatto sulla viabilità sia contenuto e gestibile, anche in presenza di grandi navi da crociera. I dati indicano flussi aggiuntivi sostenibili e ben distribuiti, senza criticità strutturali, grazie anche al potenziamento del trasporto pubblico e alla riorganizzazione degli accessi». 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Ciccioli (FdI) sul Molo Clementino: «Scelta sostenibile e strategica per occupazione, turismo e competitività delle Marche»

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