I Comuni interessati dagli impianti nucleari di Caorso e Trino hanno ricevuto i fondi per le compensazioni ambientali. La somma prevista, che spettava loro da anni, è stata pagata dopo un'azione legale collettiva. Le amministrazioni locali avevano richiesto i compensi per i danni ambientali subiti e ora si sono visti versare le somme dovute. Il pagamento si è concretizzato prima dell’approdo in Parlamento del disegno di legge sul nucleare.

Mentre approda in Aula, alla Camera dei deputati, il disegno di legge delega sul nucleare, dopo il passaggio alle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, otto Comuni sedi di impianti nucleari e del ciclo del combustibile nucleare ( Leggi l’approfondimento ) sono pronti a riscuotere quanto gli è dovuto per le compensazioni ambientali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha messo la parola fine a un contenzioso durato quindici anni e iniziato nel 2011. Al centro, un taglio del 70% delle quote di compensazione nucleare, operato dal 2004 al 2011 in base alle disposizioni della legge finanziaria del 2005 dell’allora governo Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nucleare, da Caorso a Trino i Comuni battono lo Stato e si riprendono i soldi dovuti per le compensazioni ambientali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Open Gate 2026, Sogin apre le porte delle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina e GariglianoSogin ha annunciato l’apertura delle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina e Garigliano nell’ambito di Open Gate 2026.

Nucleare, riaperte le porte della centrale di Trino (Vercelli): "Il Piemonte è pronto" assicura CirioLa centrale nucleare di Trino, situata in provincia di Vercelli, è stata riaperta dopo un periodo di chiusura.

Temi più discussi: Centrale Caorso, Uiltec: Rimangono i problemi reali della dismissione; Vittoria in Cassazione, 26 milioni di euro di compensazione nucleare; Ex centrale nucleare, smantellamento completato entro il 2040; La sicurezza non si taglia: proteste alla Sogin di Caorso.

Serve una legge per riaprire la pagina del #nucleare italiano: una scelta politica strategica per il futuro della Nazione #caorso #Sogin x.com

Vittoria in Cassazione, 26 milioni di euro di compensazione nucleareRigettato il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Cipe, ora dopo la sentenza i soldi già versati e bloccati dal ricorso saranno direttamente spendibili ... laprovinciacr.it

Nucleare in Italia: perché è (ancora) una missione impossibile reddit

Centrale Caorso, Uiltec: Rimangono i problemi reali della dismissioneIl sindacato: L’azienda all’open day non fa vedere ai cittadini i problemi organizzativi e gestionali del sito di Caorso ... ilpiacenza.it