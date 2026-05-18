Nucleare riaperte le porte della centrale di Trino Vercelli | Il Piemonte è pronto assicura Cirio

Da torinotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La centrale nucleare di Trino, situata in provincia di Vercelli, è stata riaperta dopo un periodo di chiusura. Il governatore regionale ha dichiarato che il Piemonte si sente pronto ad affrontare questa decisione, che ha suscitato reazioni diverse tra i cittadini e le istituzioni. La questione nucleare è tornata al centro del dibattito nazionale a causa delle recenti tensioni energetiche legate alla guerra in Ucraina e alle difficoltà di trovare alternative al gas russo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'ombra del nucleare torna nel dibattito italiano, a fronte dell'emergenza energia che è stata aperta dalla guerra della Russia in Ucraina, della difficoltà dell'Europa di attuare una politica alternativa al gas russo e dei venti di guerra, capitanati da Israele e Stati Uniti, che hanno preso a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Centrale nucleare: porte aperte a Latina. Tornano le visite nel sito in dismissioneTona l’iniziativa denominata “Open Gate” con cui il Gruppo Sogin aprirà al pubblico, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, le porte delle quattro...

Leggi anche: Open Gate 2026, Sogin apre le porte delle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina e Garigliano

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web