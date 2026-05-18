Nucleare riaperte le porte della centrale di Trino Vercelli | Il Piemonte è pronto assicura Cirio
La centrale nucleare di Trino, situata in provincia di Vercelli, è stata riaperta dopo un periodo di chiusura. Il governatore regionale ha dichiarato che il Piemonte si sente pronto ad affrontare questa decisione, che ha suscitato reazioni diverse tra i cittadini e le istituzioni. La questione nucleare è tornata al centro del dibattito nazionale a causa delle recenti tensioni energetiche legate alla guerra in Ucraina e alle difficoltà di trovare alternative al gas russo.
L'ombra del nucleare torna nel dibattito italiano, a fronte dell'emergenza energia che è stata aperta dalla guerra della Russia in Ucraina, della difficoltà dell'Europa di attuare una politica alternativa al gas russo e dei venti di guerra, capitanati da Israele e Stati Uniti, che hanno preso a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Sullo stesso argomento
Centrale nucleare: porte aperte a Latina. Tornano le visite nel sito in dismissioneTona l’iniziativa denominata “Open Gate” con cui il Gruppo Sogin aprirà al pubblico, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, le porte delle quattro...
Leggi anche: Open Gate 2026, Sogin apre le porte delle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina e Garigliano