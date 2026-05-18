Nucleare riaperte le porte della centrale di Trino Vercelli | Il Piemonte è pronto assicura Cirio

La centrale nucleare di Trino, situata in provincia di Vercelli, è stata riaperta dopo un periodo di chiusura. Il governatore regionale ha dichiarato che il Piemonte si sente pronto ad affrontare questa decisione, che ha suscitato reazioni diverse tra i cittadini e le istituzioni. La questione nucleare è tornata al centro del dibattito nazionale a causa delle recenti tensioni energetiche legate alla guerra in Ucraina e alle difficoltà di trovare alternative al gas russo.

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