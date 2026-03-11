Sogin ha annunciato l’apertura delle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina e Garigliano nell’ambito di Open Gate 2026. Le quattro strutture, tutte in fase di dismissione, saranno accessibili al pubblico per visite e approfondimenti. L’iniziativa mira a mostrare lo stato attuale degli impianti e a promuovere la conoscenza delle attività di gestione dei rifiuti radioattivi.

Trino, Caorso, Latina e Garigliano. Quattro centrali nucleari italiane in dimissione nonché quattro luoghi simbolo della storia industriale e nucleare dell’Italia, che si renderanno accessibili per uno degli appuntamenti più attesi e richiesti dal pubblico per informare in modo trasparente sul tema del nucleare. E’ Open Gate, un’iniziativa unica nel suo genere con cui il Gruppo Sogin, (Società gestione impianti nucleari), nel fine settimana del 16 e 17 aprile, ha organizzato esclusive visite guidate a cui sarà possibile iscriversi online dal 16 marzo fino al 26 aprile. Da programma, il gruppo Sogin ha previsto due percorsi di visita distinti, “zona controllata” e “area industriale” per le centrali di Trino, Caorso e Garigliano, mentre per Latina è programmato un solo percorso: “area industriale”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Open Gate 2026, Sogin apre le porte delle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina e Garigliano

