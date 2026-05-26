L’azienda Star Mobility ha celebrato i 25 anni di collaborazione con dieci dipendenti assunti nel 2000, premiandoli con una medaglia commemorativa. L’evento si è svolto presso la sede aziendale e ha coinvolto i rappresentanti della direzione, che hanno consegnato i riconoscimenti. Nessuna comunicazione è stata diffusa riguardo ad altri dettagli dell’evento o ai criteri di selezione dei premiati.

I vertici dell’azienda Star Mobility hanno premiato i dipendenti assunti nel 2000 con la medaglia del 25°. È tradizione infatti della società di trasporti lodigiana premiare i cosiddetti “venticinquenni” nel giorno di San Desiderio in onore al dottor Desiderio Zoncada. Dato che quest’anno la ricorrenze cadeva il 23 di sabato, la cerimonia è stata anticipata al 22. Un momento per conoscere i lavoratori e farsi raccontare in pillole la loro storia. Ad esempio, quella di Matteo Cernuschi, che ha iniziato a lavorare per la Sisa in via Cavallotti e per tutti i 25 anni ha guidato sul servizio urbano di Lodi. Interessanti anche i ricordi dei colleghi, che hanno lavorato in settori diversi e vissuto occasioni di socialità, come le partite a calcio descritte da Roberto Pisati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nozze d’argento con Star: premiati dieci dipendenti

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