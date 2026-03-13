Nozze d’argento per Albino classica nuova edizione ricca di concerti

Il festival “Albino classica” celebra venticinque anni con una nuova edizione che si svolge dal 15 marzo al 30 maggio 2026. Durante questo periodo, vengono organizzati numerosi concerti e conferenze dedicate alla musica, confermando la tradizione di qualità che lo caratterizza da un quarto di secolo. L’edizione speciale include una serie di appuntamenti che coinvolgono diverse location della città.

Nozze d’argento per “Albino classica”. Il Festival, che da venticinque anni propone concerti di qualità e conferenze in tema musicale, torna con un’edizione ricca di appuntamenti dal 15 marzo al 30 maggio 2026. L’Associazione culturale Carlo Antonio Marino ne è la promotrice in collaborazione con l’Associazione Corale S. Lucia di Cornale di Pradalunga, unitamente alle amministrazioni comunali che sostengono l’iniziativa: il Comune di Albino e i Comuni di Nembro, Ranica e Cenate Sotto e Alzano Lombardo. Ecco il cartellone. Domenica 15 marzo alle 17 alla Sala Consiliare del Comune di Albino Presentazione del festival e conferenza dal titolo: Dalla musica al messaggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

