Novara dal giallo all' azzurro in biblioteca | dalla storia dell' investigazione alla poesia del territorio
Giovedì 28 maggio, in Sala Genocchio, si terranno due eventi dedicati alla letteratura nel quadro della rassegna dei Giovedì letterari. La serata si conclude con un approfondimento sulla storia dell’investigazione, seguito da una presentazione dedicata alla poesia del territorio. La manifestazione si svolge nella biblioteca cittadina, chiudendo il mese di maggio con incontri rivolti agli appassionati di letteratura e cultura locale.
Giovedì 28 maggio la rassegna dei Giovedì letterari in biblioteca chiude il mese di maggio con due eventi importanti in Sala Genocchio. Si parte alle 17,30 con la presentazione della mostra itinerante nelle biblioteche comunali del Sistema Bibliotecario del Basso Novarese "Quasi paesaggi. Viaggi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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