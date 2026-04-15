Colleferro Presentato alla Biblioteca R Morandi il libro di Gaspare Dori dal titolo Il volo del colibrì e altri racconti dell’incredibile

A Colleferro, presso la Biblioteca “R. Morandi”, è stato presentato il libro di Gaspare Dori intitolato “Il volo del colibrì e altri racconti dell’incredibile”. La cerimonia ha visto la partecipazione di autori e lettori, con interventi che hanno illustrato i contenuti dell’opera. La presentazione si è svolta all’interno di un evento dedicato alle “Conversazioni con gli Autori”, promosso dalla stessa biblioteca.

COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Ci sono nuove “Conversazioni con gli Autori” nella Biblioteca “R. Morandi” di Colleferro in questo mese di Aprile. Primo appuntamento con lo scrittore per passione ed avvocato per professione Gaspare Dori ed il suo “Il volo del colibrì e altri racconti dell’incredibile” edito da Neos Edizioni (2025). Insieme all’autore hanno partecipato Sara Deodati, Katia Quattrino dell’Ass. Kap Factory che ha organizzato l’evento in collaborazione con la Libreria C&C Catena, per l’Amministrazione Comunale, il Consigliere Simone Compalati ed un pubblico, non numeroso come la presentazione avrebbe meritato, ma sicuramente...🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Presentato alla Biblioteca “R. Morandi” il libro di Gaspare Dori dal titolo “Il volo del colibrì e altri racconti dell’incredibile” Colleferro. Parole, immagini, suoni e movimento per l’originale presentazione del libro “Seguimi se vuoi” di Stefano Conti alla Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi”Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Giovedì 29 Gennaio la Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro ha aperto le porte...