Novara da maggio al via il nuovo servizio di lettura dei contatori dell' acqua

Notizia in breve

A partire da maggio, il servizio di lettura dei contatori dell’acqua nella zona di Novara e Vco è stato affidato a una nuova società. La gestione delle rilevazioni è stata trasferita a F., che si occuperà ora di questa attività. La modifica riguarda il modo in cui vengono effettuate le misurazioni e la consegna dei dati ai clienti. Nessuna comunicazione ufficiale indica cambiamenti nelle modalità di pagamento o altre procedure.