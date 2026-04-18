Ancora un furto di contatori dell' acqua denunciato un pregiudicato

I carabinieri della stazione di piazza Dante hanno denunciato un uomo di 46 anni, già noto per precedenti penali legati al patrimonio, per il furto di un contatore dell'acqua. L’episodio si aggiunge ad altri reati di natura simile attribuiti allo stesso soggetto in passato. La vicenda è stata portata all’attenzione delle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini.

I carabinieri della stazione di piazza Dante hanno denunciato un 46enne catanese, con alle spalle altri reati contro il patrimonio, accusato di aver rubato un contatore dell'acqua. Le indagini sono iniziate dopo la denuncia da parte di un cittadino che non ha più trovato il dispositivo installato.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Furto di contatore dell’acqua a Catania: denunciato un 46enneABBONATI A DAYITALIANEWS La segnalazione e l’avvio delle indagini I carabinieri della stazione di piazza Dante hanno denunciato un uomo di 46 anni... Cavi nascosti e contatori manomessi, cinque denunce per furto di energia elettricaL'esito dei controlli dei carabinieri di Messina Centro: anche due arresti per aggravamento delle misure, segnalazioni per droga e gioco irregolare... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Acqua in casa senza contratto né contatore, scoperto un intero condominio allacciato abusivamente; Cavalletti, tre persone arrestate per furto d’energia: fra loro anche Rita Delle Fave; Furto di cavi di rame in via Norma Cossetto, salta il collegamento di sette lampioni alla nuova illuminazione a led; Furti di energia a Catania, allacci abusivi in case e negozi: 12 denunciati tra Nesima e Cibali. Ruba un contatore dell’acqua, individuato e denunciatoL’uomo, nel corso della notte, dopo aver raggiunto l’abitazione della vittima, aveva divelto il contatore idrico posizionato sulla strada, per poi allontanarsi rapidamente ... grandangoloagrigento.it Catania, denunciato dopo avere rubato un contatore dell’acquaDenunciato per avere rubato un contatore dell'acqua. Dovrà rispondere di furto aggravato un 46enne di Catania. meridionews.it Amara sorpresa per un catanese: sparisce il contatore dell'acqua Furto nella notte... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook La Osoppo e il caveau del Tribunale, le rapine della storia. Gli italiani dietro al maggior furto di diamanti di sempre #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com