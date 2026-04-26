Distacchi dei contatori dell' acqua per morosità | la società appaltatrice chiede 73mila euro in più per la lettura dei consumi

Una società incaricata della lettura dei contatori dell'acqua ha richiesto un aumento di 73mila euro per il servizio di lettura dei consumi. La richiesta riguarda i distacchi dei contatori per morosità. La Corte di Cassazione ha deciso di respingere il ricorso presentato dalla società e ha confermato la condanna a pagare le spese di giudizio.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una società che si occupa di lettura contatori e recapito fatture, condannandola a pagare le spese di giudizio.La vicenda nasce da tre contratti stipulati tra il 2004 e il 2012, con i quali la società di servizi idrici (una società.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Lettura a distanza dei contatori idrici per 7.000 utenze del LeccheseSi estende l'innovativo servizio di Lario Reti Holding in collaborazione con Silea: la lettura avviene durante i normali giri di raccolta dei rifiuti... Acqua: 500 euro rimborsati per errori nei contatoriDue coniugi residenti in comuni diversi hanno annullate le bollette dell’acqua gonfiate per errore, grazie all’intervento del Movimento Difesa del... Tutti gli aggiornamenti Distacchi dell'acqua, il Tar boccia i sindaci dell'AgroSarno. Acqua, i sindaci dicono «no ai distacchi selvaggi» per gli utenti morosi; ma il Tar Campania annulla le ordinanze emesse dalle amministrazioni comunali di Sarno, Siano, Fisciano, Pagani, San ... ilmattino.it Nuovi contatori dell’acqua. Al via i lavori di sostituzione con misuratori più ’smart’Acque ha predisposto interventi per 6.900 apparecchi che andranno a migliorare il servizio di rilevazione dei consumi. Gli utenti interessati saranno avvisati con apposita comunicazione. A partire ... lanazione.it