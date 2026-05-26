Una donna di 90 anni ha avuto un confronto acceso con la moglie in un comune montano dell’isola d’Ischia, a Serrara Fontana. Durante la lite, l’anziana ha minacciato la donna con un fucile. I Carabinieri sono intervenuti per gestire la situazione. Non sono stati riportati feriti o ulteriori danni. La polizia ha sequestrato l’arma e avviato verifiche sulla dinamica dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di tensione questa mattina nel comune montano dell’isola d’Ischia, a Serrara Fontana, dove una lite familiare ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di quasi novanta anni avrebbe litigato violentemente con la moglie, arrivando a minacciarla con un fucile da caccia, regolarmente detenuto. La donna, impaurita dalla piega che aveva preso l’ennesimo alterco col marito ha avvisato quindi figli e nipoti che hanno immediatamente contattato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Barano d’Ischia. Dopo aver riportato la calma, i militari hanno proceduto al sequestro delle diverse armi da caccia che erano presenti nell’abitazione, per scongiurare eventuali gesti inconsulti, e riportato la situazione alla calma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Novantenne litiga con la moglie e la minaccia con un fucile

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