Nella serata di ieri nel quartiere Appio-Latino di Roma, un uomo ha avuto una violenta lite con la moglie. Durante l’alterco, ha morso un passante staccandogli un dito. L’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine e condotto in caserma. La polizia ha prontamente intervenuto sul posto per gestire la situazione e mettere fine alla rissa.

Una violenta lite è scoppiata nella serata di ieri, nel quartiere Appio-Latino di Roma, creando scompiglio e preoccupazione tra i residenti. Un giovane georgiano di 26 anni, noto per i suoi precedenti penali, ha dato vita a un episodio di violenza al culmine di un acceso litigio con la moglie. Durante la discussione, il giovane ha danneggiato la vetrina di un ristorante locale, scatenando una reazione che ha portato all’aggressione di un passante che aveva tentato di intervenire per placare gli animi. Un’aggressione brutale e le conseguenze. Il passante, un uomo di 53 anni residente nella zona, è stato brutalmente aggredito dal giovane, che gli ha staccato l’anulare della mano destra con un morso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: litiga con la moglie e con un morso stacca dito a passante, arrestato all’Appio-Latino

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