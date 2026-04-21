Durante la 27ª edizione dei Laureus Awards a Madrid, il tennista Novak Djokovic, presente come conduttore insieme alla sciatrice Eileen Gu e alla giornalista Amanda Davis, ha annunciato di essere infortunato. Ha espresso la speranza di poter partecipare al prossimo torneo di Parigi, il Roland Garros. La sua presenza sul palco ha attirato l’attenzione dei presenti, nonostante il problema fisico dichiarato.

Nelle vesti di conduttore insieme alla sciatrice di freestyle Eileen Gu e alla giornalista Amanda Davis, Novak Djokovic ha saputo disimpegnarsi piuttosto bene nella 27ma edizione dei Laureus Awards a Madrid. Una serata in cui le leggende dello sport si sono incontrate e Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka sono stati premiati in qualità di atleti dell’anno (uomo-donna). Il mondo del tennis, quindi, ha potuto fregiarsi di questo. Tuttavia, ci si chiede quando rivedremo Nole in campo. Il fuoriclasse serbo ha rinunciato agli ultimi tornei, l’ultimo dei quali è proprio il Masters1000 della capitale spagnola. Ne ha parlato ai media Djokovic, spiegando la situazione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Novak Djokovic: “Sono infortunato, spero di poter giocare il Roland Garros”

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