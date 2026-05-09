Novak Djokovic ha concluso anzitempo la sua partecipazione agli Internazionali d’Italia, lasciando spazio a possibili sviluppi nei prossimi tornei. La sua presenza nei quarti di finale del Roland Garros potrebbe cambiare gli equilibri della competizione, considerando la posizione nel ranking e le possibilità di avanzamento. Nel frattempo, anche Jannik Sinner si prepara a scendere in campo, offrendo un’alternativa italiana nel quadro dei quarti di finale.

L’avventura di Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia si è conclusa prematuramente: in occasione del suo debutto sulla terra rossa di Roma, il fuoriclasse serbo è stato sconfitto dal croato Dino Prizmic con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-4 e ha così dovuto salutare il Masters 1000 nella Capitale che ha vinto per ben sei volte nel corso della sua superlativa carriera. A quasi 39 anni (spegnerà le candeline il prossimo 22 maggio), il balcanico è stato eliminato al secondo turno in quello che era soltanto il suo terzo torneo stagionale. Prima di questo appuntamento, il ribattezzato Nole aveva giocato soltanto agli Australian Open (battuto in quattro set dallo spagnolo Carlos Alcaraz, dopo aver regolato Jannik Sinner in semifinale) e il Masters 1000 di Indian Wells (ko agli ottavi di finale contro il britannico Jack Draper).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Novak Djokovic può essere una mina vagante nei quarti del Roland Garros? Gli scenari del ranking e l’opzione Sinner

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Cosa cambia nel sorteggio del Roland Garros senza Alcaraz? Resta la mina vagante Djokovic per la semifinaleJannik Sinner arriverà al Roland Garros da numero 1 del mondo e dunque sarà la testa di serie numero 1: il forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz a...

Novak Djokovic: “Sono infortunato, spero di poter giocare il Roland Garros”Nelle vesti di conduttore insieme alla sciatrice di freestyle Eileen Gu e alla giornalista Amanda Davis, Novak Djokovic ha saputo disimpegnarsi...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Sinner invincibile? Il confronto con Nadal-Djokovic e la risposta di Jannik; Roma e... ecco cosa manca a Sinner per eguagliare Djokovic (10 anni prima); Novak Djokovic, cena al ristorante di Arianna Mihajlovic a Roma: le foto; Shock Djokovic: Nole eliminato in tre set all'esordio da Dino Prižmic.

Djokovic dopo la storica sconfitta a Roma contro Prizmic non cerca scuse: Non voglio parlarneNovak Djokovic non ha cercato alibi dopo la sconfitta contro Prizmic all'esordio stagionale agli Internazionali d'Italia ... fanpage.it

Novak Djokovic incorona Sinner: Numero 1 con merito: impressionante. Vincerà tutti i Masters 1000, forse già quest’annoNovak Djokovic farà il proprio esordio agli Internazionali d'Italia 2026 nella giornata odierna, affrontando il croato Dino Prizmic al secondo turno: il ... oasport.it

Le parole di Dino Prižmic in conferenza stampa dopo la vittoria di ieri sera contro Novak Djokovic "È stato un momento importante per me, fantastico poter condividere il campo con una leggenda. Ho giocato in modo incredibile e sono molto soddisfatto dell x.com

Il ventenne Dino Prizmic batte il suo idolo d'infanzia, il trentottenne Novak Djokovic, conquistando una vittoria sofferta agli Internazionali d'Italia. reddit