Notte Rosa 2026 | concerti fuochi e magia tra Ravenna e la riviera
La Notte Rosa 2026 torna sulla riviera romagnola con concerti, fuochi d’artificio e spettacoli di magia. L’evento, considerato il capodanno estivo, si svolge tra Ravenna e le località della costa. La manifestazione prevede una serie di eventi distribuiti lungo tutta la notte, coinvolgendo diverse piazze e spiagge della zona. La manifestazione si ripete ogni anno e attira numerosi visitatori da tutta Italia.
Torna la Notte Rosa, il capodanno dell'estate che porta una lunga serie di eventi sulla costa romagnola. E anche nel Ravennate, dal 19 al 21 giugno, sono tanti gli eventi in programma per il grande evento sia sulla riviera che nell'entroterra.Venerdì 19 giugno Lido Adriano ospita i Moka Club, per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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