Notte Rosa 2026 | concerti fuochi e magia tra Ravenna e la riviera

Notizia in breve

La Notte Rosa 2026 torna sulla riviera romagnola con concerti, fuochi d’artificio e spettacoli di magia. L’evento, considerato il capodanno estivo, si svolge tra Ravenna e le località della costa. La manifestazione prevede una serie di eventi distribuiti lungo tutta la notte, coinvolgendo diverse piazze e spiagge della zona. La manifestazione si ripete ogni anno e attira numerosi visitatori da tutta Italia.