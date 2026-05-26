Notte Mariana | la città si prepara alla quarta edizione

Notizia in breve

Giovedì 28 maggio alle 11, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, si terrà una conferenza stampa per presentare la quarta edizione della Notte Mariana. La città si sta organizzando per l’evento, che si svolgerà nelle prossime settimane. La conferenza sarà l’occasione per comunicare dettagli e programmi dell’iniziativa, senza ulteriori approfondimenti.