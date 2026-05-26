Notte Mariana | la città si prepara alla quarta edizione
Giovedì 28 maggio alle 11, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, si terrà una conferenza stampa per presentare la quarta edizione della Notte Mariana. La città si sta organizzando per l’evento, che si svolgerà nelle prossime settimane. La conferenza sarà l’occasione per comunicare dettagli e programmi dell’iniziativa, senza ulteriori approfondimenti.
Giovedì 28 maggio alle ore 11 nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, ci sarà la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione della Notte Mariana. L’iniziativa è promossa dal Centro Interconfraternale Diocesano di Messina in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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