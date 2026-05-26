Notte di paura in pieno centro Tenta di violentare una giovane torna libero con l’obbligo di firma

È stato rimesso in libertà con l’obbligo di firma il 29enne originario del Mali fermato venerdì dai carabinieri per aver tentato di violentare una studentessa in pieno centro. È quanto stabilito ieri mattina dal giudice per le indagini preliminari che, dopo aver convalidato l’arresto eseguito dagli operatori dell’Arma, ha disposto per lo straniero la misura dell’obbligo di presentazione in caserma. La vicenda culminata con la cattura del 29enne ha avuto inizio nella notte tra venerdì e sabato, in quella che avrebbe dovuto essere una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Era passata da poco la mezzanotte e la 20enne, che attendeva un’amica nei pressi di via Bologna dopo una festa nel Sottomura, si è ritrovata a vivere attimi di panico e terrore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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