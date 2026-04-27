Rally lancio di una torcia in pista | il 36enne torna libero ma con obbligo di firma

Questa mattina a Lecce si è svolta l’udienza per direttissima nei confronti di un uomo di 36 anni di Specchia, arrestato il 25 aprile con l’accusa di aver posseduto e lanciato una torcia in pista durante un rally. Davanti al giudice monocratico, l’uomo è stato rimesso in libertà con l’obbligo di firma, mentre l’indagine continua per chiarire i dettagli dell’accaduto.

LECCE – Si è tenuta questa mattina, davanti al giudice monocratico Luca Scuzzarella, l’udienza per direttissima a carico del 36enne di Specchia arrestato nella tarda serata dello scorso 25 aprile con l’accusa di possesso e lancio di materiale pirotecnico durante una manifestazione sportiva.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Aggredisce un agente in via Atenea, arresto convalidato ma torna libero con obbligo di firmaIl 24enne di Favara era finito in manette per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lancia Corse al Rally Islas Canarias per confermare la leadership nel Mondiale WRC2; Follia al Rally Città di Casarano: lancia torce sul tracciato, arrestato 36enne; Lancia is back: Franco Ricciardi sfida il Rally Città di Modena con la nuova Ypsilon Rally4; Lancia Ypsilon HF per Siccardi dalla Riviera un talento dei rally. Follia al rally, lancia bengala sul tracciato delle auto: arrestato un uomoUna serata di sport che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Ieri sera, durante la 31ª edizione del Rally Città di Casarano, un 36enne di Specchia è ... quotidianodipuglia.it Follia al Rally Città di Casarano: lancia torce sul tracciato, arrestato 36ennePericolo durante la prova speciale di Specchia: il materiale pirotecnico ha rischiato di causare incidenti. Il giovane ai domiciliari, altri due denunciati. Contro i poliziotti, gettate pure bottiglie ... lecceprima.it SPORT. Rally storico Costa Smeralda, il gran finale Dopo oltre 150 chilometri di prove speciali e 2 intense giornate tra gli splendidi panorami galluresi, sabato 25 aprile si è conclusa la 9° edizione del Rally Costa Smeralda Storico - Trofeo Martini con la - facebook.com facebook