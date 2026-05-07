Beccato con quasi 400 grammi di cocaina | per un giovane obbligo di firma

Un giovane della Valle dell'Irno è stato arrestato nei giorni scorsi con circa 400 grammi di cocaina. Dopo aver passato alcune ore in carcere, è stato rilasciato con l'obbligo di firma presso la questura due volte al giorno. L'arresto è stato eseguito dalla polizia, che ha trovato lo stupefacente nella sua abitazione durante un controllo. La sua posizione è ora all'esame delle autorità giudiziarie.

E' stato liberato ma sottoposto all'obbligo di firma alla polizia per due volte al giorno G.P, giovane della Valle dell'Irno, arrestato giorni fa per detenzione e spaccio di stupefacenti.L'indagineLe indagini erano state condotte dai carabinieri di Siano e da quelli dell'Aliquota Radiomobile.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Minorenne "beccato" dai carabinieri con 30 grammi di hashish e una dose di cocaina: arrestatoUn 17enne è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di piazza Dante per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini... Cocaina nascosta negli indumenti intimi: sannita in manette, beccato con 100 grammiTempo di lettura: 2 minuti Un controllo su strada si trasforma in un arresto per droga.