Notte dei Leoni oggi a Napoli a che ora si gioca e dove vederla in TV e streaming | calciatori e formazioni

Notizia in breve

Stasera allo Stadio Maradona si svolge una partita amichevole tra le Napoli Legends, nell’ambito della serata nota come Notte dei Leoni. La partita si tiene in orario serale e sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione. La formazione comprende ex calciatori del club, pronti a scendere in campo per questa manifestazione.