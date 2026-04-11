Sinner-Zverev oggi in semifinale a Monte Carlo a che ora si gioca e dove vederla in TV e streaming
Oggi si disputa la semifinale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev al torneo di Monte Carlo. L'incontro è previsto per le 13:30 e sarà visibile in diretta sia in tv che in streaming, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire la partita dal vivo. La sfida si svolge sulla terra battuta e rappresenta un passaggio importante nel cammino del torneo.
Jannik Sinner affronta oggi Alexander Zverev nella semifinale del torneo di Monte Carlo. L'incontro prenderà il via non prima delle ore 13:30 e si potrà seguire anche in chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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