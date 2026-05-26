Il questore di Arezzo ha sospeso per 15 giorni la licenza di un locale centrale, dopo aver trovato spacciatori all’interno. L’attività, regolarmente autorizzata, è stata chiusa temporaneamente in seguito ai controlli. La sospensione riguarda l’intero esercizio pubblico, che non può riprendere l’attività fino alla scadenza del periodo stabilito. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui soggetti coinvolti o sulle circostanze specifiche dell’intervento.

AREZZO – Il questore di Arezzo ha sospeso da oggi, per quindici giorni, la licenza dell’attività di un esercizio pubblico regolarmente autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona centrale della città. Il provvedimento di sospensione dell’attività è stato adottato a seguito di controlli effettuati dal personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che in due occasioni ha visto la presenza a ll’interno dei locali dell’attività di soggetti dediti al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, proprio nell’ultimo evento è stato tratto in arresto un cittadino extracomunitario, il quale occultava sulla propria persona della sostanza stupefacente del tipo eroina. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Noti come spacciatori trovati all’interno del locale: licenza sospesa per 15 giorni

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