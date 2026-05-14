Scafati sospesa per 15 giorni la licenza di un’attività commerciale
A Scafati, un’attività commerciale ha ricevuto una sospensione della licenza di quindici giorni. Il provvedimento è stato emesso dai Carabinieri della Tenenza locale, su disposizione del Questore di Salerno, in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La decisione è stata notificata alla proprietà dell’esercizio, senza ulteriori dettagli sul motivo specifico.
Sospesa per quindici giorni la licenza di un’attività commerciale a Scafati. Il provvedimento è stato notificato dai Carabinieri della locale Tenenza su disposizione del Questore di Salerno ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. Nella giornata del 13 maggio scorso, a Scafati, i Carabinieri hanno notificato al titolare di un’attività commerciale il provvedimento di sospensione della licenza dell’esercizio per la durata di quindici giorni. La misura è stata emessa dal Questore di Salerno ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, su richiesta del Comando Carabinieri competente. I controlli dei Carabinieri....🔗 Leggi su Zon.it
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