Pescara Asl condannata | infezioni in ospedale causano la morte

Da ameve.eu 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sentenza ha condannato l’ASL di Pescara in seguito alla morte di un paziente durante un ricovero ospedaliero, attribuendo le cause alle infezioni contratte in struttura. I consulenti tecnici del tribunale hanno individuato alcune mancanze specifiche nella gestione delle procedure di sterilizzazione e nel controllo delle infezioni, che sarebbero state alla base delle complicazioni che hanno portato al decesso. La decisione si basa su un’indagine approfondita condotta nel corso del procedimento legale.

? Cosa scoprirai Come sono state causate le infezioni durante il ricovero?. Quali mancanze specifiche hanno individuato i consulenti tecnici del tribunale?. Perché il trasferimento tra Pescara e Popoli ha peggiorato le condizioni?. Chi dovrà rispondere delle omissioni riscontrate nella gestione della paziente?.? In Breve Consulenti Moccia e Grassi accertano negligenze e omissioni del personale sanitario.. Legali Rinaldi e Celatti evidenziano gravi lesioni da decubito della paziente.. Ricovero iniziato a febbraio 2022 presso l'ospedale civile di Pescara.. Sentenza solleva criticità sulla continuità assistenziale tra Pescara e Popoli.. Il tribunale civile di Pescara ha condannato la Asl del capoluogo a risarcire i familiari di una settantatreenne deceduta il 27 giugno 2022 dopo aver contratto diverse infezioni durante un ricovero.🔗 Leggi su Ameve.eu

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