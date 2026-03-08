La versione del ristorante asiatico | Gli episodi di gastroenterite sono stati causati dal norovirus

La società Osaka Snc, proprietaria del ristorante Kayama in via Risorgimento a Zola Predosa, ha risposto all’articolo pubblicato giovedì scorso riguardo all’intossicazione di alcune decine di clienti avvenuta nel fine settimana. Secondo la versione ufficiale, gli episodi di gastroenterite sono stati causati dal norovirus. La società ha fornito questa spiegazione in merito ai recenti eventi che hanno coinvolto il locale.

Bologna, 8 marzo 2026 – La società Osaka Snc, titolare del ristorante Kayama di via Risorgimento a Zola Predosa, replica all’articolo pubblicato su queste pagine giovedì scorso a proposito dell’intossicazione che ha coinvolto alcune decine di clienti dell’esercizio nello scorso fine settimane. Secondo i titolari "non si è trattato di un caso di intossicazione alimentare. L’Autorità competente (Ausl) ha confermato che l’episodio è riconducibile a un’epidemia di norovirus, come risulta anche dalle analisi effettuate dall’ospedale sui pazienti coinvolti. Desideriamo inoltre chiarire che non vi è stato alcun intervento dei Carabinieri né dei Nas presso il nostro locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La versione del ristorante asiatico: "Gli episodi di gastroenterite sono stati causati dal norovirus" Norovirus: come funziona il virus che provoca gastroenterite acutaIn piena stagione influenzale, alla comparsa dei primi sintomi, può non essere facilissimo capire se si sta affrontando una semplice influenza o se,... Gastroenterite virale alle Olimpiadi: cosa sappiamo sul norovirusAlle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 il torneo femminile di hockey su ghiaccio è iniziato con un imprevisto tutt’altro che sportivo. Tutti gli aggiornamenti su La versione del ristorante asiatico Gli.... Temi più discussi: Intossicati 20 clienti dopo avere mangiato sushi: ristorante chiuso dal Nas; Febbre e nausea dopo il sushi: sigilli al ristorante; Baldi Academy, pronta la nuova versione del progetto di formazione per la ristorazione; La colazione più bella di Firenze? Quella con Ponte Vecchio davanti agli occhi. La versione del ristorante asiatico: Gli episodi di gastroenterite sono stati causati dal norovirusLa replica della società Osaka Snc, titolare del ristorante Kayama di via Risorgimento a Zola Predosa, all’articolo pubblicato sull’intossicazione che ha coinvolto alcune decine di clienti dell’eserci ... ilrestodelcarlino.it Studentessa morta per un panino all’avocado, la versione del ristorante: Sapeva degli anacardiÈ stata aperta un'indagine per omicidio colposo nei confronti del titolare del locale del Pigneto che le ha venduto il panino alla 20enne americana morta per shock anafilattico. Avarie Anne Tierney si ... fanpage.it Auguri a tutte le donne Torta mimosa all’ananas – versione vegana https://blog.giallozafferano.it/mammaluisa/torta-mimosa-allananas-versione-vegana/ - facebook.com facebook Lotus presenta la Eletre X, una versione ibrida plug-in del suv elettrico. Un modello che punta su prestazioni elevate e tecnologia “electric first” per coniugare potenza, controllo e lunga percorrenza. x.com