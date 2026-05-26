Giustizia Nordio | Responsabilità civile magistrati non è all' ordine del giorno

Il ministro della Giustizia ha dichiarato che la responsabilità civile dei magistrati non è attualmente una questione all’ordine del giorno e non lo sarà in futuro. La frase è stata pronunciata in risposta a una domanda su eventuali riforme in materia. La posizione ufficiale si basa sulla volontà di non prevedere modifiche legislative in questa direzione. Nessun cambiamento è stato annunciato o previsto nel breve termine riguardo a questa tematica.

“La responsabilità civile dei magistrati non è all’ordine del giorno e per quanto mi riguarda non lo sarà”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio parlando con i cronisti a margine della assemblea di Confindustria. Riguardo al risultato elettorale a Venezia, poi, Nordio ha commentato: “Sono estremamente soddisfatto, direi che me l’aspettavo, perché l’amministrazione Brugnaro aveva dato un’ottima risposta ai problemi di Venezia. Certo, è una delle città più difficili da amministrare, perché è una citta unica al mondo, ma sono certo che il nuovo sindaco imprimerà ancora maggiore energia e competenza per la risoluzione dei problemi che si stanno accavallando anche a seguito della guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Responsabilità civile magistrati, Nordio: Non è all'ordine del giorno e non lo sarà

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