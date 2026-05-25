Forza Italia ha presentato una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. La iniziativa mira a modificare le norme esistenti, inserendo nuovi criteri e procedure. La proposta si inserisce in un quadro più ampio di interventi che coinvolgono anche la riforma della legge elettorale. Il centrodestra si prepara a portare avanti questa proposta, che si aggiunge alle altre iniziative politiche in corso.

Non solo la legge elettorale. Il centrodestra, in questi giorni, è pronto a rimettere al centro dell'agenda anche il dossier giustizia. Ad annunciare l'impegno è il presidente dei deputati di FI, Enrico Costa: «Stiamo predisponendo una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati sulla quale ci confronteremo all'interno della maggioranza». Nel post social l'azzurro ricorda che «sono trascorsi due mesi dal referendum» sulla separazione delle carriere «che, aldilà del risultato deludente, ha evidenziato tante criticità che restano, irrisolte, ancora tutte sul tavolo». Per questo, aggiunge, «in questo scorcio di legislatura, il tempo per taluni significativi interventi c'è ancora, a condizione di non indugiare, ma riprendere subito slancio e stabilire le priorità su cui puntare». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Responsabilità civile dei magistrati. Forza Italia lancia la proposta di legge

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