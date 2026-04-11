Dal 25 aprile al 2 maggio si svolge la nuova edizione del Torino Jazz Festival, con una programmazione che include artisti come Franco D'Andrea, Bill Frisell e Norma Winstone. Stefano Zenni, musicologo e direttore artistico dell’evento, ha annunciato le date e i principali protagonisti della manifestazione. La rassegna si concentra su diversi stili e innovazioni nel panorama jazz, offrendo concerti e incontri con i musicisti coinvolti.

Il bersaglio, al solito, sono i «perfidi fascisti», nello specifico quelli che si ritroveranno a Milano il prossimo 18 aprile per parlare di remigrazione. Non appena si è diffusa la notizia dell’iniziativa, i sinceri democratici sono corsi a invocare la mordacchia. Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano in quota Partito democratico, ha presentato in fretta e furia un ordine del giorno per chiedere al prefetto e al questore di vietare l’evento. Purtroppo per lei viviamo ancora in una democrazia, seppure malandata, dunque le autorità non hanno vietato un bel nulla: piaccia o meno al Pd, in Italia si può parlare di remigrazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Non Sparate sul Pianista | Zenni: «Torino Jazz: Bill Frisell e la rivoluzione del suono»

Non Sparate sul Pianista | Sciortino: «La musica è viva e ha il suono del nostro tempo»Orazio Sciortino, pianista concertista e compositore contemporaneo, ci guida nel mondo della musica «colta» di oggi.

Argomenti più discussi: Non Sparate sul Pianista | Mattioli: Callas-Pasolini, cronaca di un amore impossibile; L’amministratore in proroga professionista al lavoro senza compenso; Dossena: Il Consiglio lo spinga a lasciare; Non Sparate sul Pianista | Sciortino | La musica è viva e ha il suono del nostro tempo.

“Non sparate, sono io quello che cercate” Con queste parole e con un coraggio immenso, il 5 aprile 1944 il giovane Tenente Piero Borrotzu salvava il borgo di Chiusola dalla distruzione e i suoi abitanti dalla morte. Ieri lo abbiamo ricordato nel luogo del suo s - facebook.com facebook

Non sparate su Gattuso, Ringhio merita l’onore delle armi. “Lascio con l’azzurro nel cuore” x.com