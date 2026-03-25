L’amministrazione comunale di Montopoli ha diffuso un report che dettaglia l’attività della Polizia Locale nel 2025, includendo il numero di sanzioni comminate e gli interventi di educazione stradale eseguiti dagli agenti. Il documento raccoglie dati sulle operazioni quotidiane del corpo di polizia, fornendo una panoramica delle attività svolte nel corso dell’anno.

L'amministrazione comunale di Montopoli ha pubblicato un report sull'attività 2025 della Polizia Locale, al fine di raccogliere in numeri interventi e azioni svolti quotidianamente dagli agenti del corpo. Lo scorso anno si è chiuso con 49 incidenti stradali rilevati di cui 19 con feriti, 540 sono i verbali al codice della strada. Da settembre, mese in cui sono state riattivate le prime due telecamere di lettura targa, a dicembre sono 22 i verbali scattati per veicoli senza assicurazione, per un totale di 17.753 euro, mentre sono 205 i veicoli senza revisione per un totale di 38.060 euro. Poi ci sono i verbali per la violazione ai regolamenti comunali, 20 in totale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Un anno di attività della Polizia Locale a Montopoli: sanzioni, ma anche educazione stradale

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