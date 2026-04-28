Polizia locale la pattuglia in servizio notturno operativa solo in caso di incidenti Inaccettabile

Da parmatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Locale ha un servizio notturno che consiste in una pattuglia presente in caserma, pronta a intervenire solo in caso di incidenti stradali. Questa modalità di operatività non permette interventi preventivi o di controllo durante la notte, poiché le pattuglie non sono in movimento e si attivano esclusivamente in seguito a richieste o emergenze specifiche. La scelta di questa organizzazione viene criticata da alcune parti, che ritengono questa presenza limitata inaccettabile.

“Attualmente il servizio notturno della Polizia Locale prevede una pattuglia “a disposizione” in caserma, che esce solo in caso di rilievo di incidenti stradali. Ritengo questa modalità inaccettabile”. Così il consigliere comunale di FdI Giuseppe Tramuta, che aggiunge: “Questo per 3 motivi: manca.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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