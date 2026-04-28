Polizia locale la pattuglia in servizio notturno operativa solo in caso di incidenti Inaccettabile

La Polizia Locale ha un servizio notturno che consiste in una pattuglia presente in caserma, pronta a intervenire solo in caso di incidenti stradali. Questa modalità di operatività non permette interventi preventivi o di controllo durante la notte, poiché le pattuglie non sono in movimento e si attivano esclusivamente in seguito a richieste o emergenze specifiche. La scelta di questa organizzazione viene criticata da alcune parti, che ritengono questa presenza limitata inaccettabile.

“Attualmente il servizio notturno della Polizia Locale prevede una pattuglia “a disposizione” in caserma, che esce solo in caso di rilievo di incidenti stradali. Ritengo questa modalità inaccettabile”. Così il consigliere comunale di FdI Giuseppe Tramuta, che aggiunge: “Questo per 3 motivi: manca.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Turno notturno della polizia locale, Biagio Ambra (Uil Fp): “Deciso con un solo sindacato”"L'Assessore - si legge in una nota - ha dichiarato che la questione sarebbe stata affrontata da mesi nelle varie trattative sindacali. Nuova sala operativa per la Polizia Locale: più telecamere e monitoraggio h24È stata inaugurata questa mattina, lunedì 27 aprile, la nuova control room della Polizia Locale di Brindisi, insieme al rinnovato sistema di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Polizia locale, la pattuglia in servizio notturno operativa solo in caso di incidenti. Inaccettabile; Polizia Locale, una famiglia di quattro persone che dormiva sotto il portico di via Amendola accudita e affidata al Pris; Giaciglio trovato all'interno delle Mura e subito sgomberato dalla Polizia Locale; Seregno, le rubano lo zaino sul treno: la Polizia locale lo ritrova vicino alla stazione. Fugge all'alt, bloccato dalla Polizia Locale dopo drammatico inseguimentoE' successo il 24 aprile tra Grantorto e Gazzo. Nei guai è finito un cittadino americano di 52 anni che in auto nascondeva un coltello con lama di 16,5 centimetri. Inevitabili le denunce a suo carico ... padovaoggi.it Prova a mimetizzarsi tra la vegetazione alla vista della pattuglia, poi la fuga in stazione: arrestato per resistenzaL'uomo risultava già gravato da diversi precedenti e su di lui pendeva anche la misura cautelare di divieto di dimora nel Comune ... ravennaedintorni.it Un guasto della rete idrica ha provocato una voragine in via Villafranca sotto l'asfalto appena rifatto. La buca provocata è stata delimitata dalla Polizia Locale in attesa del pronto intervento del gestore - facebook.com facebook Polizia Locale, chiusura al traffico di via San Rufo da lunedì 27 aprile a giovedì 30 aprile, dalle 7 alle 17 x.com