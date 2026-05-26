Non solo caldo anche temporali in vista | Attesi fenomeni di forte intensità con possibili danni scatta l' allerta

Un fronte temporalesco si avvicina alla regione, con temporali di forte intensità previsti nelle prossime ore. L’allerta è stata emessa per possibili danni causati dai fenomeni meteorologici intensi. La situazione si inserisce nel contesto della prima ondata di caldo che sta interessando la zona, ma non si esclude la possibilità di piogge e fulmini. Le autorità invitano alla cautela e a seguire gli aggiornamenti meteo.

Parentesi temporalesca all'orizzonte nel bel mezzo della prima ondata di caldo che sta investendo in queste ore la Romagna. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla, specificando che per la giornata di mercoledì “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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