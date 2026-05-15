Il maltempo torna a farsi sentire nel Ravennate | previsti temporali di forte intensità scatta l' allerta gialla

Il maltempo interessa di nuovo il territorio ravennate con temporali di forte intensità. Dalla mezzanotte di oggi, venerdì, alla stessa ora di domani, sabato, è in vigore l’allerta gialla emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. La misura riguarda specificamente il comune di Ravenna e coinvolge condizioni di rischio legate ai temporali. Le autorità hanno comunicato che l’allerta è attiva per 24 ore, in un arco di tempo in cui si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

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