La Scozia torna ai Mondiali dopo 28 anni, segnando il ritorno del torneo internazionale più importante per una nuova generazione di tifosi e giocatori. L’obiettivo dichiarato è ottenere successo nel torneo, con la possibilità di scrivere parte della propria storia durante il percorso. La squadra ha espresso la volontà di raggiungere risultati concreti, senza focalizzarsi esclusivamente sulla creazione di una narrazione storica.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: La Scozia torna ai Mondiali per la prima volta in 28 anni quest’estate, il che significa che un’intera generazione di tifosi e giocatori avrà il primo assaggio del più grande torneo del calcio. Un’indimenticabile campagna di qualificazione culminata con la drammatica vittoria sulla Danimarca lo scorso anno ha dato speranza tra i tifosi che la Scozia possa più che recuperare i numeri. Il compito di guidare la squadra in Nord America è lo skipper Andy Robertson, un giocatore che ha vinto quasi tutto a livello di club e che ora ha finalmente la possibilità di segnare un altro obiettivo in carriera. Potrebbe piacerti Robertson sugli obiettivi della Scozia quest’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Non si tratta di creare la storia, si tratta di voler avere successo in questo torneo: creeremo un po’ di storia lungo il percorso se riusciremo a far sì che ciò accada” Andy Robertson sugli obiettivi della Scozia per la Coppa del Mondo

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