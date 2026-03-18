Yildiz entra nella storia della Juventus come il primo giocatore bianconero a segnare almeno 15 gol o assist in una singola stagione prima di compiere 21 anni. Il turco ha raggiunto questo traguardo eguagliando un record che non era mai stato toccato da un giovane della rosa. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Yildiz è finito nella storia della Juventus già ora. Il turco, infatti, è il primo giocatore a registrare almeno 15 golassist in una singola stagione prima dei 21 anni. Il firmamento del calcio mondiale ha una nuova stella che brilla con intensità accecante a Torino: Kenan Yildiz. Il giovane talento turco sta riscrivendo le gerarchie e i libri dei record del club bianconero, dimostrando una maturità tecnica e una concretezza sotto porta che raramente si sono viste in un calciatore della sua età. Il numero 10 bianconero è sicuramente nella storia della Juventus per l’impatto devastante avuto sul campionato, un impatto certificato non solo dalle prestazioni sul campo, ma anche da statistiche che lo proiettano nell’olimpo dei grandi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz nella storia della Juventus: è il primo giocatore bianconero a raggiungere questo traguardo. Di cosa si tratta

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