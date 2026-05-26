Antonella Elia ha accusato Alessandra Mussolini di averle fatto qualcosa durante il Grande Fratello Vip 8. Dopo la fine del reality, le due continuano a scambiarsi frecciatine e a modificare i loro rapporti. Le tensioni tra le due si sono fatte più evidenti nelle ultime settimane, anche al di fuori della casa. Nessuna delle due ha rilasciato commenti ufficiali, ma sui social si sono susseguite parole e reazioni. La situazione rimane calda, con ulteriori sviluppi possibili.

Il sipario si è abbassato su Grande Fratello Vip 8, ma fuori dalla Casa le dinamiche continuano a evolversi, tra retroscena, frecciatine e rapporti che cambiano forma giorno dopo giorno. Al centro dell’attenzione, nelle ultime ore, è finita una festa organizzata da Alessandra Mussolini, pensata come una reunion tra ex concorrenti. Un evento che, invece di unire tutti, sembra già aver creato nuove tensioni. Il party, previsto per venerdì 5 giugno, sarebbe dovuto essere un momento di celebrazione dopo mesi intensi vissuti nella Casa. Tuttavia, sin da subito hanno iniziato a circolare indiscrezioni su inviti mancati e presenze selezionate. Voci che, col passare dei giorni, hanno trovato conferme indirette, alimentando curiosità e sospetti tra fan e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Non sapete cosa mi ha fatto”. Antonella Elia contro Alessandra Mussolini dopo il GF Vip

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Gfvip: Caos lite tra Mussolini e Elia zitta brutta str***a

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