Nel corso di una puntata del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha rivolto un avvertimento ad Antonella Elia, affermando che durante un momento di gioco tutti i ragazzi le avevano spinto a mettersi contro di lei. Successivamente, le due hanno condiviso un gesto di riavvicinamento, un bacio, che ha segnato la fine delle tensioni tra loro.

È tornato il sereno tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia al Grande Fratello Vip, un bacio tra loro durante un gioco ha sancito la pace. Mentre erano da sole in cucina la Mussolini si è lasciata sfuggire alcune confidenze con la gieffina che riguardano i concorrenti maschi del reality. Alla showgirl ha raccontato che hanno provato a metterla di nuovo contro di lei. Cosa è successo? Dopo che Antonella Elia ha tirato le noci di cocco per romperle l'hanno accusata di essere stata aggressiva, alcuni di loro hanno hanno detto ad Alessandra Mussolini di dire qualcosa, la incitavano ad attaccarla. Marco, Renato e gli altri ragazzi della casa hanno provato a spingere Alessandra Mussolini contro Antonella Elia, lei però non gli ha permesso di usarla come uno strumento.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, l’avvertimento di Alessandra Mussolini ad Antonella Elia: “Tutti i ragazzi mi spingevano contro di te”

GF Vip, Antonella Elia esplode contro Alessandra Mussolini: “Le salto agli occhi”Momenti di altissima tensione nella Casa: Antonella Elia perde il controllo dopo le provocazioni di Alessandra Mussolini, tra caricature e scontri...

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