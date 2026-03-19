Per chi cerca un’auto elettrica a prezzi contenuti, ci sono dieci modelli disponibili sotto i 25 mila euro. Queste citycar offrono un buon equilibrio tra costi e prestazioni, rendendole un’opzione interessante per chi desidera passare alla mobilità sostenibile senza spendere troppo. La scelta si concentra su veicoli adatti alla guida urbana, con caratteristiche che soddisfano le esigenze di molti utenti.

Con un budget di 25 mila euro è possibile acquistare citycar elettriche con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ecco dieci proposte tra le più interessanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto elettriche economiche: 10 modelli sotto i 25 mila euro

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