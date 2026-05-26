Non ha pagato le bollette sua figlia è in arresto e si fanno consegnare soldi e gioielli

Una donna di 77 anni è stata vittima di una truffa da parte di un falso carabiniere. La vittima ha consegnato circa 4.000 euro in contanti e oggetti di valore ai malfattori, che le avevano riferito che sua figlia era in arresto e che doveva pagare le bollette. La truffa si è verificata a San Gemini, e i truffatori hanno richiesto denaro e gioielli.

La truffa del finto carabiniere colpisce ancora. Stavolta, nella trappola è finita una donna di 77 anni di San Gemini, che ha consegnato ai banditi soldi in contanti e oggetti preziosi per circa quattromila euro. La segnalazione di un cittadino, attirato dai movimenti di un’auto sospetta, ha. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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