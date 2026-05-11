Chiama una donna fingendosi militare dell’Arma e si fa consegnare soldi e gioielli | arrestato 32enne

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dopo aver chiamato una donna fingendosi un militare dell'Arma. Con questa scusa, ha convinto la vittima a consegnargli soldi e gioielli, sostenendo che sua figlia fosse coinvolta in un grave incidente stradale. La truffa si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno fermato il sospettato.

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