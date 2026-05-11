Chiama una donna fingendosi militare dell’Arma e si fa consegnare soldi e gioielli | arrestato 32enne
Un uomo di 32 anni è stato arrestato dopo aver chiamato una donna fingendosi un militare dell'Arma. Con questa scusa, ha convinto la vittima a consegnargli soldi e gioielli, sostenendo che sua figlia fosse coinvolta in un grave incidente stradale. La truffa si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno fermato il sospettato.
Si sarebbe presentato come un carabiniere per convincere una donna a consegnargli denaro e gioielli con la scusa di un grave incidente stradale che avrebbe coinvolto la figlia. Con l’accusa di truffa aggravata, i Carabinieri della Compagnia di Mistretta hanno arrestato nei giorni scorsi un 32enne.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Buonasera. Volevo avvisarvi che una donna con caschetto nero/castano e abiti distinti si introduce nei condomini fingendosi funzionaria del comune per controllo TARI. È una truffa. Qualcuno ha avuto un’esperienza simile? facebook