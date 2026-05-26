Non ha pagato le bollette Arrestiamo sua figlia | finto carabiniere arrestato a Napoli

Un uomo ha tentato di truffare una donna di 77 anni fingendosi un carabiniere e chiedendo di pagare bollette non saldate. La vittima ha consegnato circa 4.000 euro tra contanti e oggetti preziosi ai truffatori. La vicenda si è verificata a San Gemini, in provincia di Terni. La truffa si è conclusa con l’arresto di una donna di 77 anni coinvolta, accusata di aver partecipato alla consegna del denaro e dei beni ai malviventi.

La truffa del finto carabiniere colpisce ancora. Nella trappola è finita una donna di 77 anni di San Gemini, in provincia di Terni che ha consegnato ai banditi soldi in contanti e oggetti preziosi per circa 4mila euro. La segnalazione di un cittadino, attirato dai movimenti di un’auto sospetta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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