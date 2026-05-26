Due docenti di Parma sono stati circondati da un gruppo di giovani dopo aver rimproverato uno studente. Un video mostra l'episodio, avvenuto nel cortile di un liceo, e ha circolato sui social. Uno dei docenti ha dichiarato che non si tratta di un’aggressione. Nessuna altra informazione su eventuali conseguenze o dettagli specifici dell’accaduto.

Il video di Parma, con i due docenti che vengono accerchiati da un gruppo di giovani in reazione a un rimprovero fatto a uno di loro, studente del liceo in cui lavorano i docenti, ha rapidamente fatto il giro del web. E l’ha fatto per quella che tutti hanno percepito come violenza del gruppo contro due. Tuttavia, oggi i docenti riscrivono la storia, affermano di non essere mai stati colpiti dai colpi sferrati dal gruppo e che il fatto è stato strumentalizzato a livello politico. Hanno già dichiarato che non intendono sporgere alcuna denuncia per quanto accaduto e la scuola, pur riconoscendo la gravità, ha spiegato che sta valutando provvedimenti disciplinari educativi e non punitivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Non è un’aggressione”. Parla uno dei docenti di Parma accerchiati: cos'è successo

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