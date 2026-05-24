Aggressione a due docenti a Parma la Flc Cgil | Clima di violenza sempre più diffuso

Due insegnanti sono stati aggrediti a Parma, secondo quanto riferito dalla Flc Cgil Emilia-Romagna. L’organizzazione esprime preoccupazione per l’aumento di episodi di violenza in ambito scolastico. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’aggressione o sulle eventuali conseguenze. La notizia si aggiunge a una serie di episodi simili che evidenziano un clima di violenza crescente negli ambienti educativi.

La Flc Cgil Emilia-Romagna "esprime forte preoccupazione per l'ennesimo episodio di aggressione che ha coinvolto due docenti a Parma". Questo il commento del sindacato alla notizia dell'aggressione a due professori da parte di un gruppo di giovani in un parco della città ducale. "Al di là della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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