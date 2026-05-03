La settimana di Dossier il dietro le quinte nei comuni etnei al voto e le agenzie per trovare una moglie dell' Est

A un mese dalle elezioni nei nove comuni catanesi, i giornalisti hanno osservato scontri e iniziative legate alla campagna elettorale. Sono stati analizzati gli accordi tra diversi schieramenti politici e le dinamiche che si sono sviluppate nelle amministrazioni locali. Nel frattempo, sono stati segnalati anche episodi di agenzie che cercano candidate dall'Est per i matrimoni. Il racconto si concentra sui fatti concreti avvenuti in queste settimane di preparazione al voto.

Scontri e curiosità a un mese dalle elezioni, il dietro le quinte del voto nei nove comuni catanesi. Il viaggio tra le amministrazioni etnee impegnate nella competizione svela scenari inediti, tra accordi trasversali che uniscono schieramenti opposti e il ritorno alle urne di Comuni reduci da.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Scontri e curiosità a un mese dalle elezioni, il dietro le quinte del voto nei nove comuni catanesiGiuseppe BonaccorsiDurante la cena per l'annuncio ufficiale della candidatura alla poltrona di sindaco di un assessore uscente, d'un tratto tutti i... Leggi anche: Da Laura Pausini chic in toni chiari a una Elettra Lamborghini inedita, ecco il "dietro le quinte" dell'incontro più atteso prima dell'Ariston Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La settimana di Dossier: i retroscena del blitz di mafia tra Brancaccio e Sperone, gli architetti più influenti di Palermo; Firmette amichevoli, chi si ricandida al Consiglio di Palazzo dei Giganti e il fiato dei boss sulle imprese: la settimana di Dossier; La settimana di Dossier, dagli ingegneri più influenti di Catania alla mappa dei prezzi di garage e posti auto; Cose che non trovate da altre parti: ricchi e poveri, micro-case e Arancia Meccanica. La settimana di Dossier: i retroscena del blitz di mafia tra Brancaccio e Sperone, gli architetti più influenti di PalermoUn lungo filo rosso collega il blitz con 32 fermati con alcuni attentati col fuoco registrati lo scorso marzo. Perché tra incendi e pizzo, Antonino Sacco, detto Zio Nino, era tornato a comandare a B ... palermotoday.it La settimana di Dossier: la trasformazione chic di via Candelai, il mafioso e quel favore da chiedere a TamajoPedonale, verde e chic. Via Candelai sta per vivere una metamorfosi milionaria. Una trasformazione ispirata alla costiera amalfitana. Federica Virga su Dossier racconta chi aprirà al posto dei vecchi ... palermotoday.it Il dossier è al vaglio di Rete Ferroviaria Italiana e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini, con il tema delle risorse al centro del confronto - facebook.com facebook