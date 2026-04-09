Riaperta al traffico la A14 nei tratti interessati dalla frana | si viaggia su una sola corsia

La A14 è stata riaperta al traffico nei tratti tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara. Le due porzioni di strada sono state riaperte dopo la chiusura causata da una frana. Attualmente, il traffico si svolge su una sola corsia in ciascun senso di marcia. La riapertura permette di riprendere la circolazione normale nelle zone interessate.

Riaperti al traffico i tratti di A14 compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara. Il traffico è stato deviato sulla carreggiata nord per cui si transita in due direzioni su una sola corsia. Questa la soluzione attuata da Aspi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Frana Petacciato, Ciciliano: "Meno treni con limitazioni della velocità e su una sola corsia in A14"Al Corriere della Sera Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione civile, ha fatto sapere che l’iniziale scenario che prevedeva per alcuni... Partono i lavori Aca in via del Santuario: per un mese si viaggia su una sola corsiaDall'8 aprile all'8 maggio scattano i divieti nel tratto tra strada Colle Marino e via Maestri del Lavoro d’Italia per consentire i lavori... Temi più discussi: Galleria del Grighine riaperta al traffico: interventi completati e sicurezza potenziata; Voltino di Pegli, strada riaperta al traffico; Massi sulla statale 470 della Valle Brembana, ponte di Sedrina riaperto dopo 5 ore - Foto/Video; Riaperta la carreggiata della Statale 96 verso Bari: era stata chiusa dopo la frana a Palo del Colle. Autostrada riaperta al traffico tra Poggio Imperiale a Vasto Sud. La svolta dopo tre giorni di caos e disagiRimosse le barriere e riattivata la circolazione su entrambe le carreggiate nel tratto molisano colpito dalla frana di Petacciato. La viabilità torna alla normalità, ma resta alta l’emergenza sul fron ... primonumero.it Frana Petacciato, riaperto tratto A14 tra Vasto Sud e Poggio ImperialeDopo ore di lavori e messa in sicurezza, riaprono anche la SS16 Adriatica e la Tangenziale di Termoli: viabilità ripristinata Riaperti oggi, giovedì 9 aprile, sulla A14 Bologna-Taranto, i tratti compr ... adnkronos.com Martedì mattina, nel giro di poche ore, in Molise si è riaperta un’enorme frana. E non ha colpito solo l’autostrada: ha fatto spostare i binari del treno di circa 10 centimetri. Ce ne parla @bassgiulia - facebook.com facebook Riaperta l'autostrada A14 x.com