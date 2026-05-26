Negli ultimi giorni, Belen Rodriguez è stata ricoverata in ospedale dopo aver accusato un malore. La showgirl è stata trasportata d’urgenza e le sue condizioni sono state valutate dai medici. La notizia ha fatto il giro dei media, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause del problema di salute. La sua famiglia ha dichiarato che non c’era altra scelta che intervenire immediatamente.

Negli ultimi giorni il nome di Belen Rodriguez è tornato al centro dell’attenzione, ma questa volta non per motivi legati alla televisione o alla sua carriera. A far discutere è stato un malore improvviso, seguito da un ricovero in ospedale che ha immediatamente acceso il dibattito mediatico e social. Ore di apprensione, indiscrezioni e ipotesi che si sono rincorse senza sosta, mentre cresceva la preoccupazione dei fan. A far scattare l’intervento dei soccorritori è stata una chiamata dei condomini dello stabile in cui risiede Belen. I residenti sono stati svegliati dai lamenti e dalle richieste esplicite della showgirl, che gridava “Aiuto, aiutatemi”, dall’interno del proprio appartamento situato al quarto piano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non c’era altra scelta”. Belen, la notizia dopo il malore e la corsa in ospedale

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