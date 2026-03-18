Andrea Teso muore a 3 anni dopo il malore nel lettino la mamma era andata a svegliarlo dopo il riposino | inutile la corsa in ospedale

Un bambino di tre anni è deceduto a Cavallino Treporti dopo aver avuto un malore improvviso nel lettino. La madre lo aveva svegliato dopo il riposino, ma il bambino si è sentito male e sono stati chiamati i soccorsi. Nonostante la corsa in ospedale, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. L’intera comunità è rimasta scossa dall’accaduto.

CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA) - Malore improvviso: muore un bambino di tre anni. È la tragedia che ieri, martedì 17 marzo, ha travolto l’intero Comune. Vani, purtroppo, i vari tentativi di soccorso. Il piccolo è deceduto al momento dell’arrivo al Pronto soccorso di Jesolo. La vittima si chiamava Andrea Teso. Viveva a Treporti, in via Vivaldi, in una casa a due piani con i genitori. La ricostruzione Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si era coricato regolarmente nel suo lettino per il riposino pomeridiano. Attorno alle 16, la madre sarebbe andata a controllarlo per svegliarlo, accorgendosi immediatamente che qualcosa non andava. In base a quanto ricostruito, sembra che il bambino non reagisse agli stimoli e apparisse privo di sensi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Andrea Teso muore a 3 anni dopo il malore nel lettino, la mamma era andata a svegliarlo dopo il riposino: inutile la corsa in ospedale Articoli correlati Malore a Palazzo Chigi, muore addetta alle pulizie di 67 anni. Inutile la corsa in ospedaleTragedia giovedì mattina a Palazzo Chigi, dove una addetta alle pulizie di 67 anni è morta in seguito a un improvviso malore accusato mentre era in... Neonato muore dopo il parto cesareo d'urgenza: il malessere, la corsa all'ospedale e la tragedia. La denuncia della famigliaDrammatico epilogo per una gravidanza giunta quasi al termine all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.